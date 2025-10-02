Лучший бомбардир КХЛ сезона-2025/26 Ливо доволен результатом матча с "Динамо"

Челябинцы уступили по буллитам

/Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Нападающий "Трактора" Джош Ливо © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадский нападающий "Трактора", лучший снайпер и бомбардир прошлого чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги Джошуа Ливо доволен результатом выездного матча с московским "Динамо". Об этом он рассказал ТАСС.

"Трактор" проигрывал "Динамо" 0:2 и сравнял счет благодаря голам в самом конце третьего периода. Челябинцы уступили в серии послематчевых бросков.

"Я не сожалею, что мы проиграли. Мы забрали очко, отыгравшись со счета 0:2, когда у нас было очень мало времени. Команда показала боевой дух, поэтому мы счастливы, что набрали очко. Команда показала хорошую борьбу", - сказал Ливо.

Следующий матч "Трактор" проведет на выезде с китайским "Шанхай Дрэгонс" 4 октября.