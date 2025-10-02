Чалов не отметился результативными действиями в матче Лиги Европы

Его команда - греческий ПАОК - проиграла испанской "Сельте"

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Испанская "Сельта" дома со счетом 3:1 обыграла греческий ПАОК в матче второго тура общего этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Виго.

В составе победителей голы забили Яго Аспас, отличившийся на второй добавленной к первому тайму минуте, а также Борха Иглесиас (53) и Виллиот Сведберг (71). У ПАОКа отличился Йоргос Якумакис (37).

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел на замену на 61-й минуте и не отметился результативными действиями. В первом матче турнира против израильского "Маккаби" (0:0) Чалов вышел на замену и также не сумел отличиться. Полузащитник греческой команды Магомед Оздоев провел на поле весь матч и получил желтую карточку.

"Сельта" одержала первую победу на общем этапе в текущем сезоне, в первом туре испанская команда на выезде уступила германскому "Штутгарту" (1:2). В следующем туре "Сельта" примет "Ниццу" 23 октября, ПАОК в этот же день в гостях сыграет с французским "Лиллем".

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский "Тоттенхэм".