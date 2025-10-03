Финалист Кубка Гагарина Шабанов забил первый гол за "Айлендерс"

Нападающий отличился в предсезонном матче НХЛ против "Филадельфии"

Нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов забросил первую шайбу в предсезонных матчах Национальной хоккейной лиги.

24-летний форвард в мае в составе "Трактора" играл в финале Кубка Гагарина, в котором челябинцы уступили ярославскому "Локомотиву". Шабанов отличился в предсезонном выездном матче с "Филадельфией" (4:3). Партнер Шабанова нападающий Максим Цыплаков отметился двумя голевыми передачами. Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин провел весь матч, отразив 18 бросков из 21.

Голкипер Даниил Тарасов отыграл за "Флориду" весь выездной матч против "Тампы" (2:5), отразив 28 бросков из 33. Лучший бомбардир регулярного чемпионата двух последних лет нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал три голевые передачи.

Форвард "Нью-Джерси" Арсений Грицюк сделал результативную передачу в выездном матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:1). Вратарь нью-йоркской команды Игорь Шестеркин провел игру в запасе. Голом и передачей в домашнем матче с "Оттавой" (7:1) отметился нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич.