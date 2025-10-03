Роман Ротенберг сообщил, что в Кубке Первого канала сыграют три сборные

На турнире выступят команда "Россия 25", сборные Белоруссии и Казахстана

/Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В Кубке Первого канала по хоккею в Новосибирске сыграют команда "Россия 25", сборные Белоруссии и Казахстана. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг.

В четверг Континентальная хоккейная лига объявила, что сборная мира, составленная из иностранных игроков лиги, не примет участия в турнире. Кубок Первого канала пройдет с 8 по 14 декабря.

"На Кубке Первого канала - 2025 сыграют три команды: "Россия 25", национальные сборные Белоруссии и Казахстана. Наша команда проведет свои матчи в субботу и воскресенье", - сказал Ротенберг.

"В остальные дни мы готовим для Новосибирска обширную программу. В хоккейный праздник войдут турнир в формате 3х3, международный детский турнир с участием лучших команд России, Белоруссии и Казахстана, мастер-классы игроков и тренеров нашей сборной для детей-любителей на открытой площадке, соревнование по адаптивному хоккею, автограф-сессии и многое другое", - добавил он.

Кубок Первого канала впервые пройдет в Новосибирске. Ранее соревнования долгое время проходили в Москве или Санкт-Петербурге. В 2024 году матчи турнира игрались на "СКА-Арене".