Чемпион России Маринов до последнего не знал, будет ли выступать в многоборье

Спортсмен занял первое место, набрав 81,331 балла

Редакция сайта ТАСС

Даниел Маринов © Софья Сандурская/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 3 октября. /ТАСС/. Победитель чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье Даниел Маринов принял решение выступать в этой дисциплине лишь незадолго до начала соревнований. Об этом гимнаст рассказал ТАСС.

Лидер национальной команды Маринов год назад перенес сложную операцию на травмированных плечах, после которой очень долго восстанавливался. Чемпионат России в Сириусе стал для гимнаста первым стартом после более чем годичного перерыва.

"Перед чемпионатом России у меня, конечно, были определенные сложности при подготовке, - признался Маринов. - Непонятно было, сколько вообще снарядов делать, и только незадолго до этого турнира я принял решение делать кольца. Мы создали программу, которая была бы конкурентоспособной для многоборья".

Маринов набрал 81,331 балла. Второе место занял Александр Карцев (80,632), третье - Иван Куляк (80,030).

"Но у меня все этапы подготовки проходили тяжело, постоянно были какие-то падения, на тренировках вообще не мог собраться и себя показать. А на соревнованиях все по-другому, выходишь на снаряд и думаешь, разве можно на глазах у зрителей падать. И слава богу, получилось пройти все без падений", - заключил собеседник ТАСС.