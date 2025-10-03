РУСАДА в сентябре отметило рост нарушений правил доступности для тестирования

В прошедшем месяце было зафиксировано 24 нарушения

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре зафиксировали 24 случая нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В сентябре было зафиксировано 24 случая нарушений правил доступности", - рассказала собеседница ТАСС. Всего с начала 2025 года было зафиксировано 239 подобных нарушений (в январе - 25, в феврале - 18, в марте - 21, в апреле - 34, в мае - 23, в июне - 27, в июле - 47, в августе - 20, в сентябре - 24).

В 2024 году РУСАДА зафиксировало 282 случая нарушений правил доступности, в 2023-м - 242, в 2022-м - 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.