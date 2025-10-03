Главный тренер "Вашингтона" оценил игру Овечкина в первом матче после травмы

Нападающий совершил один бросок в игре против "Бостона"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин провел хорошую игру против "Бостона", ему было важно отыграть несколько смен и почувствовать ритм. Об этом заявил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери, комментарий которого приводит портал RMNB.

В ночь на пятницу "Вашингтон" на своем льду проиграл "Бостону" (1:3). Овечкин не отметился результативным действием, совершив один бросок.

"Я думаю, что он был хорош, - сказал Карбери об игре Овечкина. - Он сделал то, что требовалось. Ему нужно было пройти через игру и получить несколько смен".

Ранее Овечкин пропустил четыре предсезонных матча из-за травмы.