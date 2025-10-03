Игроки "Тампы" и "Флориды" набрали 186 минут штрафа в предсезонном матче НХЛ

По ходу игры произошло четыре драки

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Игроки "Тампы" и "Флориды" заработали в общей сложности 186 штрафных минут по итогам предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На счету хоккеистов "Флориды" 104 минуты штрафа, у игроков "Тампы" - 82. По ходу встречи произошло четыре драки.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Тампы". В составе победителей три результативные передачи сделал российский нападающий Никита Кучеров.