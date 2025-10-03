Союз конькобежцев России подаст заявки на проведение международных турниров

Как сообщили ТАСС в организации, речь идет о соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-треку

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Союз конькобежцев России подаст заявки на проведение в стране международных соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку. Об этом ТАСС рассказали в организации.

"Будут поданы заявки на проведение международных соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку. В конькобежном спорте может рассматриваться Иркутск, в шорт-треке - Красноярск", - сказал собеседник агентства.

Российские конькобежцы и шорт-трекисты выступят в отборе к Олимпийским играм в Италии в нейтральном статусе.