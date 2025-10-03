"Динамо" - "Локомотив" или ЦСКА - "Спартак"? Юрий Семин - о матчах РПЛ

Бывший главный тренер сборной России поделился ожиданиями от центральных игр тура

Редакция сайта ТАСС

Юрий Семин © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Два московских дерби "Динамо" - "Локомотив" и ЦСКА - "Спартак" ожидают болельщиков в 11-м туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), обе вывески украшают чемпионат и равнозначны по уровню. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

4 октября "Динамо" на "ВТБ-Арене" примет "Локомотив", матч начнется в 19:45 мск. Игра между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 5 октября на "ВЭБ-Арене" и начнется в 16:30 мск. ЦСКА с 21 очком возглавляет таблицу РПЛ, "Локомотив" (20) идет вторым, "Спартак" (18) и "Динамо" (15) идут на пятой и седьмой позициях соответственно.

Главная интрига матча "Динамо" - "Локомотив"

Матч "Динамо" - "Локомотив" - это игра за шесть очков, для дальнейшей судьбы в турнирной таблице и борьбы за высокие места эта встреча играет громадную роль. Мне кажется, что команды подошли примерно в одинаковом состоянии, есть хорошие игры, есть те, которые сложились не очень. "Динамо" и "Локомотив" претендуют на первую тройку, на любое место на пьедестале. Думаю, что будет как всегда очень напряженный матч, много болельщиков придут на игру, поэтому точно интересно.

Одна из главных интриг - будет ли играть за "Динамо" Костя Тюкавин, как выступит. У "Локомотива" вроде бы все в строю. Я считаю, что железнодорожники хорошо играют в обороне. Но если "Динамо" сможет хорошо сыграть в защите, то у них будет больше шансов на победу. Хотя, конечно, фаворита тут нет, команды приблизительно равны и по подбору футболистов, и по очкам, и по остальным футбольным критериям.

Влияние Батракова на "Локомотив"

У "Динамо" есть хорошие футболисты в центре полузащиты. Конечно, у "Локомотива" большую роль играет полузащитник Алексей Батраков, особенно это касается завершающей стадии. Между "Динамо" - "Локомотив" и ЦСКА - "Спартак" не стал бы выбирать, мне кажется, что это равнозначные матчи. Обе игры очень интересные.

Эта игра важна как для главного тренера "Динамо" Валерия Карпина, так и для его коллеги из "Локомотива" Михаила Галактионова. Для обоих этот матч стоит большого внимания. Потому что поражение отбрасывает команду вниз в таблице. Поэтому обеим командам нужно набирать очки. Хочу отметить, что ничья будет потерей для "Динамо" и "Локомотива", потому что конкуренты их смогут обойти, ведь турнирная таблица очень плотная.

Главная фигура ЦСКА - Кисляк

Про ЦСКА и "Спартак" можно приблизительно то же самое сказать, что и про "Динамо" - "Локомотив". Единственное, мне кажется, что ЦСКА на сегодняшний момент является более сбалансированной психологически и в игровом плане командой. Их не бросает то в жар, то в холод. "Спартак" может быть очень хорош, а может сыграть не лучшим образом. У "Спартака" все-таки нет такой стабильности, как у ЦСКА.

У армейцев выделил бы большую фигуру - Матвей Кисляк. Вопрос - будет ли играть Кирилл Глебов или нет, ведь он в атаке создает большую остроту. ЦСКА сильно играет в обороне во главе с Игорем Акинфеевым. "Спартак" подходит только к стадии определенной стабильности. Но ЦСКА - "Спартак" всегда является настоящим дерби для болельщиков и всех. Думаю, что игра будет очень жесткой, но вместе с тем интересной. Но здесь также - проигравшая команда шансы свои теряет на дальнейшие перспективы в турнирной таблице.

Отсутствие Станковича может помочь "Спартаку"

Деян Станкович же тренирует, присутствует в тренировочном процессе. Его дисквалификация - определенное стечение обстоятельств. Если есть нарушение, зачем дисквалифицировать, это определенный ущерб клубу. Наказывайте громадным штрафом, пускай он тренирует дальше. Так что Станкович все равно внутренне присутствует, нет только на скамейке. Я думаю, что никакого влияния это не окажет на матч. Может быть, футболисты "Спартака" более спокойными будут, а также руководящий состав на скамейке запасных.