Паралимпиец Глазырин выиграл ЧМ по легкой атлетике с рекордом Европы

Спортсмен стал первым на дистанции 100 метров среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Редакция сайта ТАСС

Кирилл Глазырин © REUTERS

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Глазырин стал победителем чемпионата мира по паралимпийской легкой атлетике. Турнир проходит в Нью-Дели.

Спортсмен победил в беге на дистанции 100 метров в классе T36, в котором соревнуются лица с поражением опорно-двигательного аппарата. Глазырин показал результат 11,73 секунды, установив новый рекорд Европы.

Чемпионат мира по паралимпийской легкой атлетике завершится 5 октября. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.