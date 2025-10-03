Футболист "Спартака" Жедсон Фернандеш поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Встреча состоится 5 октября

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 3 октября. Футболисты московского "Спартака" не должны беспокоиться о том, с кем играют, и одинаково уважать всех соперников. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш.

5 октября "Спартак" в гостях встретится с московским ЦСКА в матче чемпионата страны.

"Мы не должны беспокоиться о том, с кем будем играть. Мы должны уважать все команды одинаково. Неважно, с кем мы играем. Дерби для нас важная игра. Но важны вообще все игры. Мы должны уважать всех соперников одинаково", - сказал полузащитник красно-белых.

ЦСКА после 10 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. Красно-белые отстают от армейцев на 3 балла и занимают 5-ю строчку.