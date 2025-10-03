Артем Чистяков рассудит матч РПЛ между ЦСКА и "Спартаком"

Матч 11-го тура между этими командами состоится на на "ВЭБ-Арене"

Арбитр Артем Чистяков © Степан Ноздрев/ ТАСС

ТАСС, 3 октября. Артем Чистяков назначен главным судьей встречи 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и "Спартаком". Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 5 октября в Москве на "ВЭБ-Арене".

В других матчах 11-го тура, которые пройдут 4-5 октября, главными судьями выступят Кирилл Левников (московское "Динамо" - "Локомотив"), Сергей Цыганок ("Акрон" - "Зенит"), Евгений Буланов ("Рубин" - "Крылья Советов"), Инал Танашев ("Краснодар" - "Ахмат"), Иван Сараев ("Оренбург" - "Ростов"), Сергей Карасев ("Сочи" - "Пари НН") и Алексей Сухой ("Балтика" - махачкалинское "Динамо").