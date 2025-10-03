Клуб КХЛ "Сибирь" назначил олимпийского чемпиона Буцаева главным тренером

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Сибири" Вячеслав Буцаев © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 3 октября. Победитель Олимпийских игр 1992 года Вячеслав Буцаев назначен главным тренером новосибирского хоккейного клуба "Сибирь". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

На посту главного тренера Буцаев сменил Вадима Епанчинцева, который покинул команду 2 октября из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он возглавлял клуб с мая 2024 года и вывел его в прошлом сезоне в плей-офф, где в первом раунде "Сибирь" проиграла уфимскому "Салавату Юлаеву" (3-4)