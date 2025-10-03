Зиновьев: попадание Морозова в "Миротворец" отражает его важность для РФ

Главе КХЛ вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины

/Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Сергей Зиновьев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Присутствие президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексея Морозова в украинской базе данных "Миротворец" говорит о том, какую большую пользу он приносит России. Такое мнение ТАСС высказал бывший партнер Морозова по сборной России и "Ак Барсу", двукратный чемпион мира Сергей Зиновьев.

Морозову вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Как известно, в этом списке есть Николай Валуев, много знаменитых людей. Это, наверное, отражает их значимость, в эту базу вносятся в том числе и ведущие специалисты в нашей стране, - сказал Зиновьев. - Мы понимаем, что те люди, которые там находятся, работают на благо нашей необъятной страны. Это как дань и заслуга перед страной, что отмечает недружественный сайт".

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.

Морозову 48 лет, он занимает пост президента КХЛ с февраля 2020 года. С 2016 года является президентом московского клуба Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги "Крылья Советов", в котором начинал профессиональную карьеру (сезон-1993/94). После пяти сезонов в России Морозов отправился в Национальную хоккейную лигу, где на протяжении семи сезонов выступал за "Питтсбург". В 2004 году он вернулся в Россию, в составе казанского "Ак Барса" стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010) и трехкратным чемпионом России (2006, 2009, 2010), одержал победу в Кубке европейских чемпионов (2007). Морозов завершил профессиональную карьеру в 2014 году, проведя последний сезон в составе московского ЦСКА.

Морозов является серебряным призером Олимпиады 1998 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009). На церемонии открытия Олимпийских игр 2010 года он был знаменосцем сборной России. Морозов награжден орденом Дружбы (2024), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009), отмечен благодарностью президента России (2016). Он является заслуженным мастером спорта РФ (1998) и членом Зала славы отечественного хоккея (2025).