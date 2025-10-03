Зарипов отметил, что президент КХЛ Морозов работает на благо России

Ранее Алексей Морозов был включен в украинскую базу данных "Миротворец"

/Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Данис Зарипов и Алексей Морозов © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Внесение президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексея Морозова в украинскую базу данных "Миротворец" говорит еще раз о том, что тот работает на благо России. Такое мнение ТАСС высказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира, партнер Морозова по сборной России и казанскому "Ак Барсу" Данис Зарипов.

Морозову вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Получается, что мы все, в том числе и Морозов, работаем на благо родины. Человек прошел хороший спортивный путь. Сейчас он показывает хорошие результаты во главе КХЛ", - сказал Зарипов.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.

48-летний Морозов занимает пост президента КХЛ с февраля 2020 года. С 2016 года является президентом московского клуба Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги "Крылья Советов", в котором начинал профессиональную карьеру (сезон-1993/94). После пяти сезонов в России Морозов отправился в Национальную хоккейную лигу, где на протяжении семи сезонов выступал за "Питтсбург". В 2004 году он вернулся в Россию, в составе казанского "Ак Барса" стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010) и трехкратным чемпионом России (2006, 2009, 2010), одержал победу в Кубке европейских чемпионов (2007). Морозов завершил профессиональную карьеру в 2014 году, проведя последний сезон в составе московского ЦСКА.

Морозов является серебряным призером Олимпиады 1998 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009). На церемонии открытия Олимпийских игр 2010 года он был знаменосцем сборной России. Морозов награжден орденом Дружбы (2024), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009), отмечен благодарностью президента России (2016). Он является заслуженным мастером спорта РФ (1998) и членом Зала славы отечественного хоккея (2025).