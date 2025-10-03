75-летний Панфилов подписал пожизненный контракт с "Крыльями Советов"

Он внесен в заявку команды и провел с ней первую тренировку

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

САМАРА, 3 октября. /ТАСС/. 75-летний Валерьян Панфилов внесен в заявку самарского футбольного клуба "Крылья Советов", он провел первую тренировку после возвращения в команду. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что стороны заключили пожизненный контракт. Панфилов отправится вместе с командой на матч 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги с казанским "Рубином". Встреча состоится в Казани 4 октября.

Панфилов является рекордсменом "Крыльев Советов" по числу сыгранных матчей (413). Всего на счету игрока 49 голов в составе команды. Панфилов является членом совета директоров "Крыльев Советов" и руководителем отдела по работе с ветеранами клуба.