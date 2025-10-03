Футболист "Спартака" Умяров впервые вызван в сборную России

Полузащитник вошел в состав на товарищеские матчи против команд Ирана и Боливии

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров впервые вызван в сборную России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Умяров вошел в окончательный состав сборной России из 30 игроков на товарищеские матчи в октябре. Также в него включены: вратари Матвей Сафонов (французский "Пари Сен-Жермен"), Александр Максименко ("Спартак"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит"); защитники Мингиян Бевеев ("Балтика"), Юрий Горшков ("Зенит"), Александр Сильянов ("Локомотив"), Максим Осипенко ("Динамо"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба - "Ростов"), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все - ЦСКА); полузащитники Алексей Миранчук (американская "Атланта Юнайтед"), Максим Глушенков ("Зенит"), Наиль Умяров ("Спартак"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Константин Кучаев ("Ростов"), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все - "Динамо"), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все - "Локомотив"); нападающие Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев ("Динамо").

10 октября сборная России сыграет в Волгограде против команды Ирана, 14 октября в Москве встретится с соперниками из Боливии. Матчи пойдут в рейтинг Международной федерации футбола.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.