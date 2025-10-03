Акатьева призналась, что стала более осознанно относиться к тренировкам

По словам фигуристки, она работает со своей головой и со своим телом

Софья Акатьева © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Фигуристка Софья Акатьева стала более осознанно относиться к тренировочному процессу. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Сейчас я настраиваю рабочий тренировочный процесс. Стала более осознанно к нему относиться. Работаю со своей головой и со своим телом, потому что все сильно поменялось - даже неожиданно сильно, но постепенно, надеюсь, найду правильный настрой", - сказала Акатьева.

Акатьевой 18 лет. На ее счету победа на чемпионате России 2023 года, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды выигрывала в финале Кубка России среди юниоров и дважды - на первенстве России среди юниоров. Также в активе спортсменки серебро и бронза этапов Гран-при России среди взрослых.