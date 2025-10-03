Фигуристка Косторная стала мамой

Пол ребенка не уточняется

Алена Косторная © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, стали родителями. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

Пол ребенка не уточняется.

Косторной 22 года. Она выступала в одиночном катании, став чемпионкой Европы (2020) и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20. В начале 2023 года Косторная ушла в парное катание и стала выступать с Куницей. Вместе они стали девятыми на чемпионате России 2023 года. Позднее спортсменка сообщила о паузе в карьере из-за беременности.

Спортсмены сыграли свадьбу в 2023 году, после чего фигуристка поменяла фамилию на Косторная-Куница.