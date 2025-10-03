Джокович обыграл Чилича в самом возрастном матче в истории "Мастерсов"

Суммарный возраст теннисистов составил 75 лет и 139 дней

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 3 октября. /ТАСС/. Серб Новак Джокович одержал победу над хорватом Марином Чиличем в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под 4-м номером. Следующим соперником серба станет немец Янник Ханфман, который попал в основную сетку благодаря победе в квалификации.

Матч между Джоковичем и Чиличем стал самым возрастным за всю историю "Мастерсов" с момента введения данного формата в 1990 году. Суммарный возраст теннисистов составил 75 лет и 139 дней.

Джоковичу 38 лет, он занимает 5-е место в рейтинге ATP. На его счету 100 побед на турнирах под эгидой организации, в том числе рекордные в мужском одиночном разряде 24 победы на турнирах Большого шлема. Серб является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Ему принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель в качестве первой ракетки мира (428).

Чиличу 37 лет, он располагается на 94-й позиции в мировом рейтинге. В его активе 21 титул ATP. Хорват является победителем US Open 2014 года. На Олимпиаде в Токио теннисист стал серебряным призером в парном разряде.

Соревнование в Шанхае относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составил почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии "хард" и завершится 12 октября. Его действующим победителем является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл Джоковича.