Хоккеиста "Локомотива" Радулова удалили до конца матча с "Авангардом"

Встреча завершилась со счетом 4:1
Редакция сайта ТАСС
15:54

Александр Радулов

© Донат Сорокин/ ТАСС

ОМСК, 3 октября. /ТАСС/. Омский "Авангард" одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Рашевский (13-я минута), Павел Леука (34), Василий Пономарев (35) и Николай Прохоркин (41). У проигравших отличился Мартин Гернат (31). На 40-й минуте матча форвард "Локомотива" Александр Радулов получил дисциплинарный штраф до конца игры.

"Авангард" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав 18 очков в 11 матчах. "Локомотив" с 18 очками после 12 игр лидирует в таблице Западной конференции.

В следующем матче "Авангард" 6 октября примет екатеринбургский "Автомобилист", "Локомотив" в тот же день дома сыграет с петербургским СКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"12611110240-2418
2"Торпедо"11530010234-2217
3"Динамо" Мн10411110228-2414
4"Шанхай Дрэгонс"9410110228-2312
5СКА10410020333-2912
6ЦСКА10500100431-2911
7"Спартак"10301120332-3411
8"Динамо" М10113100427-3311
9"Северсталь"10500000526-2410
10"Сочи"9202010422-269
11"Лада"11200100821-485
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Авангард"11711000244-2518
2"Металлург"10511110138-2716
3"Нефтехимик"11610000431-3014
4"Автомобилист"11501010434-3013
5"Трактор"11410210332-3413
6"Барыс"11311010528-3111
7"Ак Барс"10400100523-349
8"Амур"9300200418-218
9"Адмирал"9201200419-248
10"Сибирь"10103000621-298
11"Салават Юлаев"9110110521-306

  

