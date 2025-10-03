Хоккеиста "Локомотива" Радулова удалили до конца матча с "Авангардом"

Встреча завершилась со счетом 4:1

Редакция сайта ТАСС

Александр Радулов © Донат Сорокин/ ТАСС

ОМСК, 3 октября. /ТАСС/. Омский "Авангард" одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Рашевский (13-я минута), Павел Леука (34), Василий Пономарев (35) и Николай Прохоркин (41). У проигравших отличился Мартин Гернат (31). На 40-й минуте матча форвард "Локомотива" Александр Радулов получил дисциплинарный штраф до конца игры.

"Авангард" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав 18 очков в 11 матчах. "Локомотив" с 18 очками после 12 игр лидирует в таблице Западной конференции.

В следующем матче "Авангард" 6 октября примет екатеринбургский "Автомобилист", "Локомотив" в тот же день дома сыграет с петербургским СКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 12 6 1 1 1 1 0 2 40-24 18 2 "Торпедо" 11 5 3 0 0 1 0 2 34-22 17 3 "Динамо" Мн 10 4 1 1 1 1 0 2 28-24 14 4 "Шанхай Дрэгонс" 9 4 1 0 1 1 0 2 28-23 12 5 СКА 10 4 1 0 0 2 0 3 33-29 12 6 ЦСКА 10 5 0 0 1 0 0 4 31-29 11 7 "Спартак" 10 3 0 1 1 2 0 3 32-34 11 8 "Динамо" М 10 1 1 3 1 0 0 4 27-33 11 9 "Северсталь" 10 5 0 0 0 0 0 5 26-24 10 10 "Сочи" 9 2 0 2 0 1 0 4 22-26 9 11 "Лада" 11 2 0 0 1 0 0 8 21-48 5