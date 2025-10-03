ЭСК РФС поддержала решение Иванова не удалять Акинфеева в матче с "Балтикой"

Вратарь ЦСКА получил желтую карточку на 42-й минуте встречи с "Балтикой"

Редакция сайта ТАСС

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 3 октября. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) поддержала решения судьи Сергея Иванова по двум эпизодам матча 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и калининградской "Балтикой". Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Встреча прошла 28 сентября и завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.

Первый момент произошел на 42-й минуте, когда между вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым и защитником "Балтики" Кевином Андраде возник конфликт. Оба игрока получили желтые карточки. В калининградском клубе считали, что голкипер по итогам эпизода заслужил удаление. Второй эпизод, взятый на рассмотрение, случился на пятой компенсированной ко второму тайму минуте, когда ЦСКА забил победный гол. В "Балтике" просили рассмотреть возможное нарушение игрока ЦСКА Данила Кругового против футболиста калининградской команды Владислава Сауся перед взятием ворот.

После 10 туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 21 очко. Калининградский клуб занимает 6-е место с 17 очками. В 11-м туре ЦСКА примет "Спартак" 5 октября, "Балтика" в тот же день сыграет дома с махачкалинским "Динамо".