"Спартак" одержал волевую победу над СКА в матче КХЛ
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
В составе "Спартака" заброшенными шайбами отметились Александр Беляев (38-я минута), Павел Порядин (39) и Никита Коростелев (46). У гостей отличился Валентин Зыков (27).
За СКА против своего бывшего клуба сыграл Николай Голдобин. Нападающий выступал за "Спартак" с 2023 по 2025 год, в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром (55 очков) команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также разделил первое место с Адамом Ружичкой и Иваном Морозовым в списке лучших бомбардиров красно-белых в плей-офф, набрав 12 очков.
Встречу на арене "Мегаспорт" посетили 10 675 зрителей, что является рекордом посещаемости московских матчей в этом сезоне КХЛ.
"Спартак" впервые в текущем розыгрыше КХЛ выиграл два матча подряд. 30 сентября команда обыграла челябинский "Трактор" со счетом 6:3. "Спартак" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков в 11 матчах. У СКА 12 очков в 11 играх, команда занимает 7-е место на Западе.
В следующем матче "Спартак" 5 октября примет магнитогорский "Металлург", СКА на следующий день в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|12
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|40-24
|18
|2
|"Торпедо"
|12
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|37-27
|17
|3
|"Динамо" Мн
|10
|4
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|28-24
|14
|4
|"Спартак"
|11
|4
|0
|1
|1
|2
|0
|3
|35-35
|13
|5
|"Северсталь"
|11
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|31-27
|12
|6
|"Шанхай Дрэгонс"
|9
|4
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|28-23
|12
|7
|СКА
|11
|4
|1
|0
|0
|2
|0
|4
|34-32
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|32-32
|11
|9
|"Динамо" М
|10
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|27-33
|11
|10
|"Сочи"
|10
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|5
|26-31
|9
|11
|"Лада"
|11
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|21-48
|5
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Авангард"
|11
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|44-25
|18
|2
|"Металлург"
|11
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|41-28
|18
|3
|"Нефтехимик"
|11
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|31-30
|14
|4
|"Автомобилист"
|11
|5
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|34-30
|13
|5
|"Трактор"
|11
|4
|1
|0
|2
|1
|0
|3
|32-34
|13
|6
|"Ак Барс"
|11
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|28-35
|11
|7
|"Барыс"
|11
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|5
|28-31
|11
|8
|"Адмирал"
|10
|3
|0
|1
|2
|0
|0
|4
|24-28
|10
|9
|"Амур"
|10
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|5
|19-26
|8
|10
|"Сибирь"
|10
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|6
|21-29
|8
|11
|"Салават Юлаев"
|9
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|21-30
|6