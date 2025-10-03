"Спартак" одержал волевую победу над СКА в матче КХЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1

Защитник СКА Бреннан Менелл, вратарь СКА Артемий Плешков и нападающий "Спартака" Данил Пивчулин

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе "Спартака" заброшенными шайбами отметились Александр Беляев (38-я минута), Павел Порядин (39) и Никита Коростелев (46). У гостей отличился Валентин Зыков (27).

За СКА против своего бывшего клуба сыграл Николай Голдобин. Нападающий выступал за "Спартак" с 2023 по 2025 год, в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром (55 очков) команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также разделил первое место с Адамом Ружичкой и Иваном Морозовым в списке лучших бомбардиров красно-белых в плей-офф, набрав 12 очков.

Встречу на арене "Мегаспорт" посетили 10 675 зрителей, что является рекордом посещаемости московских матчей в этом сезоне КХЛ.

"Спартак" впервые в текущем розыгрыше КХЛ выиграл два матча подряд. 30 сентября команда обыграла челябинский "Трактор" со счетом 6:3. "Спартак" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков в 11 матчах. У СКА 12 очков в 11 играх, команда занимает 7-е место на Западе.

В следующем матче "Спартак" 5 октября примет магнитогорский "Металлург", СКА на следующий день в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 12 6 1 1 1 1 0 2 40-24 18 2 "Торпедо" 12 5 3 0 0 1 0 3 37-27 17 3 "Динамо" Мн 10 4 1 1 1 1 0 2 28-24 14 4 "Спартак" 11 4 0 1 1 2 0 3 35-35 13 5 "Северсталь" 11 6 0 0 0 0 0 5 31-27 12 6 "Шанхай Дрэгонс" 9 4 1 0 1 1 0 2 28-23 12 7 СКА 11 4 1 0 0 2 0 4 34-32 12 8 ЦСКА 11 5 0 0 1 0 0 5 32-32 11 9 "Динамо" М 10 1 1 3 1 0 0 4 27-33 11 10 "Сочи" 10 2 0 2 0 1 0 5 26-31 9 11 "Лада" 11 2 0 0 1 0 0 8 21-48 5