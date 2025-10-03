Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

"Спартак" одержал волевую победу над СКА в матче КХЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1
Редакция сайта ТАСС
18:22

Защитник СКА Бреннан Менелл, вратарь СКА Артемий Плешков и нападающий "Спартака" Данил Пивчулин

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе "Спартака" заброшенными шайбами отметились Александр Беляев (38-я минута), Павел Порядин (39) и Никита Коростелев (46). У гостей отличился Валентин Зыков (27).

За СКА против своего бывшего клуба сыграл Николай Голдобин. Нападающий выступал за "Спартак" с 2023 по 2025 год, в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром (55 очков) команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также разделил первое место с Адамом Ружичкой и Иваном Морозовым в списке лучших бомбардиров красно-белых в плей-офф, набрав 12 очков.

Встречу на арене "Мегаспорт" посетили 10 675 зрителей, что является рекордом посещаемости московских матчей в этом сезоне КХЛ.

"Спартак" впервые в текущем розыгрыше КХЛ выиграл два матча подряд. 30 сентября команда обыграла челябинский "Трактор" со счетом 6:3. "Спартак" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков в 11 матчах. У СКА 12 очков в 11 играх, команда занимает 7-е место на Западе.

В следующем матче "Спартак" 5 октября примет магнитогорский "Металлург", СКА на следующий день в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"12611110240-2418
2"Торпедо"12530010337-2717
3"Динамо" Мн10411110228-2414
4"Спартак"11401120335-3513
5"Северсталь"11600000531-2712
6"Шанхай Дрэгонс"9410110228-2312
7СКА11410020434-3212
8ЦСКА11500100532-3211
9"Динамо" М10113100427-3311
10"Сочи"10202010526-319
11"Лада"11200100821-485
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Авангард"11711000244-2518
2"Металлург"11611110141-2818
3"Нефтехимик"11610000431-3014
4"Автомобилист"11501010434-3013
5"Трактор"11410210332-3413
6"Ак Барс"11500100528-3511
7"Барыс"11311010528-3111
8"Адмирал"10301200424-2810
9"Амур"10300200519-268
10"Сибирь"10103000621-298
11"Салават Юлаев"9110110521-306

  

КХЛ