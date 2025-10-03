"Металлург" во второй раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".
Заброшенными шайбами в составе "Металлурга" отметились Руслан Исхаков (22-я минута), Дмитрий Силантьев (41) и Никита Коротков (58). У ЦСКА отличился Павел Карнаухов (27).
Команды сыграли между собой во второй раз в текущем сезоне. Больше ЦСКА и "Металлург" не встретятся до конца регулярного чемпионата. В первой встрече команда из Магнитогорска одержала победу со счетом 5:4.
"Металлург" после 11 матчей набрал 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 11 очками в 11 играх располагается на 8-й строчке на Западе.
В следующем матче "Металлург" в гостях сыграет с московским "Спартаком", ЦСКА примет череповецкую "Северсталь". Обе встречи пройдут 5 октября.
В других матчах пятницы казанский "Ак Барс" со счетом 5:1 обыграл хабаровский "Амур", череповецкая "Северсталь" победила нижегородское "Торпедо" (5:3), владивостокский "Адмирал" оказался сильнее "Сочи" (5:4).
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|12
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|40-24
|18
|2
|"Торпедо"
|12
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|37-27
|17
|3
|"Динамо" Мн
|10
|4
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|28-24
|14
|4
|"Спартак"
|11
|4
|0
|1
|1
|2
|0
|3
|35-35
|13
|5
|"Северсталь"
|11
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|31-27
|12
|6
|"Шанхай Дрэгонс"
|9
|4
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|28-23
|12
|7
|СКА
|11
|4
|1
|0
|0
|2
|0
|4
|34-32
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|32-32
|11
|9
|"Динамо" М
|10
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|27-33
|11
|10
|"Сочи"
|10
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|5
|26-31
|9
|11
|"Лада"
|11
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|21-48
|5
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Авангард"
|11
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|44-25
|18
|2
|"Металлург"
|11
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|41-28
|18
|3
|"Нефтехимик"
|11
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|31-30
|14
|4
|"Автомобилист"
|11
|5
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|34-30
|13
|5
|"Трактор"
|11
|4
|1
|0
|2
|1
|0
|3
|32-34
|13
|6
|"Ак Барс"
|11
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|28-35
|11
|7
|"Барыс"
|11
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|5
|28-31
|11
|8
|"Адмирал"
|10
|3
|0
|1
|2
|0
|0
|4
|24-28
|10
|9
|"Амур"
|10
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|5
|19-26
|8
|10
|"Сибирь"
|10
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|6
|21-29
|8
|11
|"Салават Юлаев"
|9
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|21-30
|6