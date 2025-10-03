"Металлург" во второй раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

Магнитогорская команда одержала победу со счетом 3:1

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Металлурга" Андрей Козлов и нападающий ЦСКА Павел Карнаухов © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Заброшенными шайбами в составе "Металлурга" отметились Руслан Исхаков (22-я минута), Дмитрий Силантьев (41) и Никита Коротков (58). У ЦСКА отличился Павел Карнаухов (27).

Команды сыграли между собой во второй раз в текущем сезоне. Больше ЦСКА и "Металлург" не встретятся до конца регулярного чемпионата. В первой встрече команда из Магнитогорска одержала победу со счетом 5:4.

"Металлург" после 11 матчей набрал 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 11 очками в 11 играх располагается на 8-й строчке на Западе.

В следующем матче "Металлург" в гостях сыграет с московским "Спартаком", ЦСКА примет череповецкую "Северсталь". Обе встречи пройдут 5 октября.

В других матчах пятницы казанский "Ак Барс" со счетом 5:1 обыграл хабаровский "Амур", череповецкая "Северсталь" победила нижегородское "Торпедо" (5:3), владивостокский "Адмирал" оказался сильнее "Сочи" (5:4).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 12 6 1 1 1 1 0 2 40-24 18 2 "Торпедо" 12 5 3 0 0 1 0 3 37-27 17 3 "Динамо" Мн 10 4 1 1 1 1 0 2 28-24 14 4 "Спартак" 11 4 0 1 1 2 0 3 35-35 13 5 "Северсталь" 11 6 0 0 0 0 0 5 31-27 12 6 "Шанхай Дрэгонс" 9 4 1 0 1 1 0 2 28-23 12 7 СКА 11 4 1 0 0 2 0 4 34-32 12 8 ЦСКА 11 5 0 0 1 0 0 5 32-32 11 9 "Динамо" М 10 1 1 3 1 0 0 4 27-33 11 10 "Сочи" 10 2 0 2 0 1 0 5 26-31 9 11 "Лада" 11 2 0 0 1 0 0 8 21-48 5