"Металлург" во второй раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

Магнитогорская команда одержала победу со счетом 3:1
Редакция сайта ТАСС
18:46

Нападающий "Металлурга" Андрей Козлов и нападающий ЦСКА Павел Карнаухов

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 3:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Заброшенными шайбами в составе "Металлурга" отметились Руслан Исхаков (22-я минута), Дмитрий Силантьев (41) и Никита Коротков (58). У ЦСКА отличился Павел Карнаухов (27).

Команды сыграли между собой во второй раз в текущем сезоне. Больше ЦСКА и "Металлург" не встретятся до конца регулярного чемпионата. В первой встрече команда из Магнитогорска одержала победу со счетом 5:4.

"Металлург" после 11 матчей набрал 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 11 очками в 11 играх располагается на 8-й строчке на Западе.

В следующем матче "Металлург" в гостях сыграет с московским "Спартаком", ЦСКА примет череповецкую "Северсталь". Обе встречи пройдут 5 октября.

В других матчах пятницы казанский "Ак Барс" со счетом 5:1 обыграл хабаровский "Амур", череповецкая "Северсталь" победила нижегородское "Торпедо" (5:3), владивостокский "Адмирал" оказался сильнее "Сочи" (5:4).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"12611110240-2418
2"Торпедо"12530010337-2717
3"Динамо" Мн10411110228-2414
4"Спартак"11401120335-3513
5"Северсталь"11600000531-2712
6"Шанхай Дрэгонс"9410110228-2312
7СКА11410020434-3212
8ЦСКА11500100532-3211
9"Динамо" М10113100427-3311
10"Сочи"10202010526-319
11"Лада"11200100821-485
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Авангард"11711000244-2518
2"Металлург"11611110141-2818
3"Нефтехимик"11610000431-3014
4"Автомобилист"11501010434-3013
5"Трактор"11410210332-3413
6"Ак Барс"11500100528-3511
7"Барыс"11311010528-3111
8"Адмирал"10301200424-2810
9"Амур"10300200519-268
10"Сибирь"10103000621-298
11"Салават Юлаев"9110110521-306

  

