Организаторы Суперлиги предложили УЕФА новый формат Лиги чемпионов

По информации Mundo Deportivo, 36 участников Лиги чемпионов предлагается разделять на две группы по 18 команд согласно рейтингу УЕФА

ТАСС, 3 октября. Организаторы Суперлиги предложили Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменить формат Лиги чемпионов с 2027 года. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

По информации источника, изменения будут заключаться в том, что на общем этапе 36 команд будут разбиты на две группы по 18 клубов согласно рейтингу УЕФА. Каждая команда проведет по восемь матчей. Восемь лучших команд сильнейшей группы выйдут в 1/8 финала. Вторая восьмерка встретится с восемью лучшими командами второй группы в предварительном раунде плей-офф.

На данный момент в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проводят на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выходит в 1/8 финала, команды, которые занимают места с 9-го по 24-е, определяют в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

О планах по созданию Суперлиги

19 апреля 2021 года английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая 2021 года УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги. Позднее процесс выхода из проекта Суперлиги начал "Ювентус".

В мае 2021 года Суд ЕС зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции. В декабре 2022 года генеральный адвокат Суда ЕС Атанасиос Рантос поддержал ФИФА и УЕФА в споре с создателями Суперлиги. По его мнению, Суперлига может создавать свои собственные соревнования, однако ФИФА и УЕФА имеют право заблокировать создание альтернативного турнира под угрозой санкций. Ранее он также отмечал, что правила ФИФА и УЕФА, согласно которым создание любого нового соревнования требует предварительного разрешения, совместимы с законодательством Европейского союза о конкуренции.

В феврале 2023 года британская газета The Telegraph сообщила, что компания А22 объявила о намерении запустить новый формат альтернативного Лиге чемпионов европейского футбольного турнира и продолжить борьбу против монополии УЕФА. В октябре 2023 года испанская газета As со ссылкой на свои источники сообщила, что турнир может стартовать в сентябре 2025 года.

21 декабря 2023 года Европейский суд юстиции вынес решение в пользу Суперлиги и признал действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания турнира нарушающими закон о конкуренции. Суд признал действия футбольных органов вредоносными для европейских клубов, медиакомпаний и зрителей, которым было отказано в возможности "насладиться новым, потенциально инновационным, интересным соревнованием". Суд также постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребили доминирующим положением, и призвал прекратить антиконкурентное поведение.

17 декабря 2024 года организаторы Суперлиги сообщили о ребрендинге соревнования. В частности, теперь турнир сменит название на Лигу объединения (Unify League), а в каждом розыгрыше будут принимать участие 96 клубов, которые разделят на 4 дивизиона. Предполагается, что участвовать в турнире смогут клубы из всех 55 ассоциаций УЕФА, включая Россию.