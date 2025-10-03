Ларионов раскритиковал игру форварда СКА Голдобина в матче КХЛ со "Спартаком"

СКА в пятницу проиграл "Спартаку" со счетом 1:3

Главный тренер СКА Игорь Ларионов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Форвард петербургского СКА Николай Голдобин сыграл меньше всех в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком", потому что пока не имеет сильных бойцовских качеств. Об этом журналистам рассказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

СКА в пятницу проиграл "Спартаку" в Москве со счетом 1:3. Голдобин сыграл меньше всех по времени - восемь минут.

"Все люди разные, у всех разные качества, игроков одинаковых нет. Сегодняшний хоккей в сегодняшних реалиях таков, что, если у тебя нет огня, ни один талант не поможет подняться на ступеньку выше. Да, есть индивидуальные качества, но выиграть командно, перебороть себя, помочь команде в чем-то другом - вот этого качества я пока не вижу", - сказал Ларионов.

"Я в раздевалке сказал, что каждому игроку надо в себе покопаться, мы им поможем. Попытаться безукоризненно провести этот матч, правильно, дисциплинированно, честно по отношению к коллективу", - добавил он.

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов порадовался тому, что "Спартак" впервые в сезоне выиграл два матча подряд. "Это лучший подарок не только мне, но и всем болельщикам (1 октября Жамнову исполнилось 55 лет - прим. ТАСС). Но обольщаться не надо, есть моменты, над чем предстоит работать. Но я рад, что во втором периоде появилась энергия, шайбу стали хорошо двигать", - отметил он.

Жамнов также раскритиковал игру своей команды в большинстве. "Когда ребята забивают каждую игру, появляется самоуспокоенность, они делают то, чего от них не просят. Но об этом завтра мы поговорим с теми, кто играет в спецбригадах", - сказал тренер красно-белых.