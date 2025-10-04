Листунова после травмы не оставляла надежд выступить на чемпионате России

Спортсменка стала второй в упражнениях на брусьях

Редакция сайта ТАСС

Виктория Листунова © Егор Алеев/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова после получения в феврале тяжелой травмы ноги верила, что успеет восстановиться к октябрьскому чемпионату России. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Гимнастка порвала ахиллово сухожилие в феврале во время тренировки. Спортсменка была безотлагательно прооперирована, после чего у нее началась длительная медицинская реабилитация.

"Когда я получила травму, то все равно рассчитывала участвовать в чемпионате России, - рассказала Листунова. - Я же готовилась здесь выступить и на бревне, но совместно с тренерским и медицинским штабами приняли решение воздержаться пока что. Но на следующий старт, который пройдет здесь же в Сириусе (Кубок России - 2026 - прим. ТАСС), я намерена выйти в привычной для себя роли многоборки".

На чемпионате России Листунова выступала только на одном снаряде, на брусьях она стала второй, уступив другой олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой. "Я очень рада, что в финале мне, прежде всего, удалось выполнить свою программу от начала до конца, это была самая важная задача на этот чемпионат. Дело в том, что здесь я выступала только на одном снаряде, и у меня был только один выход и один шанс на медаль. Из-за этого я очень сильно переживала, и в первый день, когда проходил командный турнир, у меня практически ничего не вышло. Я должна была помочь команде своими брусьями, выступить по максимуму, а в итоге не показала даже минимум", - продолжила Листунова.

"А во время финала я старалась не зацикливаться, что это последний шанс себя проявить. То, что я уже попала в финал, меня уже как-то подуспокоило", - заключила спортсменка.

Листуновой 20 лет. Кроме золотой медали командного турнира Олимпиады в Токио в активе спортсменки есть также победа на чемпионате Европы 2021 года в личном многоборье.