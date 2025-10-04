Рублев проиграл 173-й ракетке мира во втором круге "Мастерса" в Шанхае

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:1, 6:4 в пользу японца Йосихито Нисиоки

Редакция сайта ТАСС

Андрей Рублев © AP Photo/ Kirsty Wigglesworth

ШАНХАЙ, 4 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев уступил японцу Йосихито Нисиоке в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:1, 6:4 в пользу Нисиоки, попавшего в основную сетку благодаря победе в квалификации. Рублев был посеян на турнире под 13-м номером. В третьем круге японец сыграет против испанца Хауме Мунара (без номера посева).

Рублеву 27 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Нисиоке 30 лет, он располагается на 173-й позиции мирового рейтинга. В его активе 3 титула ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата Франции (2023).

Соревнование в Шанхае относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составил почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии "хард" и завершится 12 октября. Действующим победителем является итальянец Янник Синнер.