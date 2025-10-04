Глава IWF надеется увидеть российскую штангистку Новицкую на Олимпиаде-2028

Мохаммед Джалуд пообщался с россиянкой во время чемпионата мира по тяжелой атлетике в Норвегии

Президент Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммед Джалуд © Insidefoto/ Sipa USA via Reuters Connect

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд надеется, что россиянка Кристина Новицкая выступит на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом свидетельствует предоставленная в распоряжение ТАСС пресс-службой Федерации тяжелой атлетики России видеозапись короткой беседы главы IWF с российской спортсменкой.

Джалуд пообщался с Новицкой во время чемпионата мира по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в норвежском Фёрде.

"Я надеюсь увидеть вас в Лос-Анджелесе, - сказал глава международной федерации российской спортсменке. - Я думаю, вы будете дальше очень серьезно тренироваться и тогда сумеете квалифицироваться на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Только если будете как следует тренироваться. Обещаете?" Спортсменка в ответ сказала: "Обещаю".

Новицкая, выступавшая на ЧМ-2025 в весовой категории до 53 кг, заняла на турнире итоговое 15-е место.

Новицкой 26 лет, на чемпионате Европы 2019 года в Батуми она выиграла бронзовую награду.