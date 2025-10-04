Клуб из Саудовской Аравии предлагал "Локомотиву" €30 млн за Батракова

По словам спортивного директора московского клуба Дмитрия Ульянова, полузащитник пока не хочет покидать "Локомотив"

Редакция сайта ТАСС

Алексей Батраков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 4 октября. Один из клубов Саудовской Аравии предлагал €30 млн за полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил спортивный директор российского клуба Дмитрий Ульянов.

"Даже, по-моему, больше. Но на словах. Но в этом году Леха никуда не хочет ехать. Он хочет еще поиграть за "Локомотив", - сказал Ульянов.

Батракову 20 лет, он является воспитанником "Локомотива", в текущем сезоне он забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи в 14 матчах в разных турнирах. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до июня 2029 года.