Защитник "Кайрата" Сорокин обменялся футболками с игроком "Реала" Гюлером

"Кайрат" уступил в матче Лиги чемпионов со счетом 0:5

Защитник "Кайрата" Егор Сорокин © ZUMA Press Wire via Reuters Connect

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Защитник казахстанского "Кайрата" Егор Сорокин обменялся футболками с турецким полузащитником "Реала" Ардой Гюлером после матча Лиги чемпионов. Об этом Сорокин рассказал ТАСС.

30 сентября "Кайрат" в Алма-Ате уступил мадридскому "Реалу" (0:5) в первом домашнем матче Лиги чемпионов.

"После игры пожимали руки, поблагодарили за матч, пожелали удачи, - сказал Сорокин. - Я обменялся футболками с Ардой Гюлером. Я спросил, он согласился, сказал: свою тоже давай. Я сказал: без проблем. Вот так и получилось".

Сорокин рассказал, что его мама пришла на стадион смотреть игру. "Были какие-то там сложности. Но мама прошла на стадион, все было хорошо. Она зашла, купила шарф на память, приехала заранее достаточно. Прогулялась, ждала игру в своем секторе", - сказал футболист.

"После игры было какое-то двоякое впечатление, потому что вроде едешь домой после поражения, а ощущается, как будто команда совершила невозможное, как будто победила. Все ехали радостные, из машин бибикали, выглядывали, что-то кричали, свистели, - сказал Сорокин. - С одной стороны, не понимал этого, потому что "Кайрат" проиграл, с другой стороны, понимал, что болельщики разделяют радость, что приехал к ним в страну такой клуб, как "Реал". Многим удалось это увидеть вживую, кому-то по телевизору. Люди были счастливы, что приехал такой великий клуб".