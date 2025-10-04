Тренер: возвращение флага мотивирует паралимпийцев перед ЧМ по пауэрлифтингу

Ранее стало известно, что российские паралимпийцы выступят с флагом и гимном страны на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Возможность выступать на чемпионате мира по пауэрлифтингу с российскими флагом и гимном приободрила паралимпийскую команду. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России по пауэрлифтингу спорта лиц с ПОДА Дмитрий Красильников.

27 сентября делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

"Сложно что-то спрогнозировать по результатам. До последнего момента было непонятно, поедем или нет. Но теперь мы едем, и даже со своим флагом и гимном - это, конечно, хорошая для всех нас новость, которая приободряет ребят, - рассказал Красильников. - Не могу сказать, что все наши лидеры сейчас в идеальной готовности. Однако уже само участие в чемпионате мира - это шаг вперед".

Чемпионат мира по парапауэрлифтингу пройдет в Египте с 11 по 18 октября. В последний раз российские паралимпийцы выступали под национальным флагом и с гимном на мировом первенстве по пауэрлифтингу в 2019 году.