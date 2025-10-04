Глушаков затруднился назвать фаворита матча между ЦСКА и "Спартаком"

Встреча чемпионата России пройдет 5 октября

Денис Глушаков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Матч 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком" является загадкой в плане результата. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе "Спартака" Денис Глушаков.

Матч пройдет 5 октября на "ВЭБ-Арене" и начнется в 16:30 мск. Ранее главный тренер "Спартака" Деян Станкович был отстранен от соревнований на месяц, он уже пропустил три матча из пяти. Без него красно-белые одержали три победы.

"Мне кажется, что должна получиться интересная игра. Обе команды в принципе нормально выступают, понятно, что "Спартак" в гостях, где-то преимущество у ЦСКА в плане болельщиков, - сказал Глушаков. - А так, матч-загадка в плане результата, ничего не понятно, если честно. Еще и Деяна Станковича нет на скамейке, как видите, "Спартаку" прет, посмотрим, как будет. Что касается противостояний, то интересно посмотреть, как Матвей Кисляк из ЦСКА сыграет против Эсекьэля Барко".

ЦСКА лидирует в таблице РПЛ, набрав 21 очко. "Спартак" с 18 очками идет пятым.