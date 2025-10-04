Футболист Гассама считает, что "Балтика" может стать чемпионом

Калининградский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ

Игроки "Балтики" и главный тренер Андрей Талалаев © Виталий Невар/ ТАСС

ТАСС, 4 октября. Калининградский футбольный клуб "Балтика" может стать победителем Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник команды Натан Гассама.

"Чемпионство? Да, все возможно. Когда я увидел предсезонную подготовку, понял, что в этом году мы сможем добиться многого, в особенности победить любого", - сказал Гассама.

"Балтика" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 10 матчах. В следующей игре калининградский клуб примет махачкалинское "Динамо" 5 октября.