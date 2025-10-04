"Зенит" сыграл вничью с "Акроном", упустив возможность возглавить таблицу РПЛ
САМАРА, 4 октября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 1:1 сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Солидарность-Самара-Арена", на котором "Акрон" проводит домашние игры.
В составе "Зенита" забитым мячом отметился Педро (11-я минута). У "Акрона" отличился Эдгар Севикян (36), забивший первый гол за тольяттинский клуб. В сентябре "Акрон" клуб арендовал полузащитника сборной Армении у венгерского "Ференцвароша". На пятой добавленной минуте нападающий "Акрона" Артем Дзюба не реализовал 11-метровый.
Команды провели между собой пятый матч в истории, "Акрон" выступает в элите российского футбола с прошлого сезона. В нем клубы обменялись гостевыми победами в чемпионате - 5:0 в пользу "Зенита" и 2:1 в пользу "Акрона". Также команды встречались на групповом этапе кубка страны, где по разу одолели друг друга в родных стенах: "Зенит" выиграл со счетом 5:0, "Акрон" справился с соперником только в серии пенальти (5:4). Основное время той встречи завершилось со счетом 1:1.
"Зенит" остается непобедимым во всех турнирах на протяжении 11 матчей во всех турнирах: восемь побед и три ничейных исхода. Последнее поражение клуб потерпел 9 августа на выезде от грозненского "Ахмата" (0:1), которое пока остается единственным для сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.
"Акрон" продлил серию без побед во всех турнирах до 10 матчей, за этот период команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Последняя победа была одержана клубом 12 августа в домашнем матче кубка страны над московским ЦСКА (1:1, 5:4 - после серии пенальти). В РПЛ "Акрон" не побеждает девять матчей - с 26 июля после того, как в гостях выиграл у "Сочи" (4:0).
"Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками и упустил возможность обойти московский ЦСКА (21), имеющий игру в запасе. Также петербуржцев могут обойти столичный "Локомотив" и "Краснодар", которые проведут свои матчи позднее. "Акрон" занимает 13-е место с 7 очками. В следующем туре "Зенит" сыграет в гостях против "Сочи" 19 октября. "Акрон" днем позднее проведет выездную игру с "Пари Нижний Новгород".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|21
|19
|8
|11
|2
|"Краснодар"
|10
|6
|2
|2
|20
|20
|7
|13
|3
|"Зенит"
|11
|5
|5
|1
|20
|21
|10
|11
|4
|"Локомотив"
|10
|5
|5
|0
|20
|21
|13
|8
|5
|"Спартак"
|10
|5
|3
|2
|18
|17
|14
|3
|6
|"Балтика"
|10
|4
|5
|1
|17
|13
|6
|7
|7
|"Динамо" М
|10
|4
|3
|3
|15
|15
|12
|3
|8
|"Ахмат"
|10
|4
|3
|3
|15
|14
|11
|3
|9
|"Рубин"
|10
|4
|3
|3
|15
|13
|15
|-2
|10
|"Крылья Советов"
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|19
|-3
|11
|"Ростов"
|10
|2
|4
|4
|10
|8
|12
|-4
|12
|"Динамо" Мх
|10
|2
|4
|4
|10
|5
|11
|-6
|13
|"Акрон"
|11
|1
|5
|5
|8
|13
|18
|-5
|14
|"Оренбург"
|10
|1
|4
|5
|7
|13
|21
|-8
|15
|"Пари НН"
|10
|2
|0
|8
|6
|8
|20
|-11
|16
|"Сочи"
|10
|0
|2
|8
|2
|5
|24
|-19