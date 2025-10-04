"Зенит" сыграл вничью с "Акроном", упустив возможность возглавить таблицу РПЛ

Бывший форвард "Зенита" Артем Дзюба мог принести победу "Акрону", но не смог реализовать пенальти в добавленное время

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Зенита" Педро © Сергей Савостьянов/ ТАСС

САМАРА, 4 октября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 1:1 сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Солидарность-Самара-Арена", на котором "Акрон" проводит домашние игры.

В составе "Зенита" забитым мячом отметился Педро (11-я минута). У "Акрона" отличился Эдгар Севикян (36), забивший первый гол за тольяттинский клуб. В сентябре "Акрон" клуб арендовал полузащитника сборной Армении у венгерского "Ференцвароша". На пятой добавленной минуте нападающий "Акрона" Артем Дзюба не реализовал 11-метровый.

Команды провели между собой пятый матч в истории, "Акрон" выступает в элите российского футбола с прошлого сезона. В нем клубы обменялись гостевыми победами в чемпионате - 5:0 в пользу "Зенита" и 2:1 в пользу "Акрона". Также команды встречались на групповом этапе кубка страны, где по разу одолели друг друга в родных стенах: "Зенит" выиграл со счетом 5:0, "Акрон" справился с соперником только в серии пенальти (5:4). Основное время той встречи завершилось со счетом 1:1.

"Зенит" остается непобедимым во всех турнирах на протяжении 11 матчей во всех турнирах: восемь побед и три ничейных исхода. Последнее поражение клуб потерпел 9 августа на выезде от грозненского "Ахмата" (0:1), которое пока остается единственным для сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

"Акрон" продлил серию без побед во всех турнирах до 10 матчей, за этот период команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Последняя победа была одержана клубом 12 августа в домашнем матче кубка страны над московским ЦСКА (1:1, 5:4 - после серии пенальти). В РПЛ "Акрон" не побеждает девять матчей - с 26 июля после того, как в гостях выиграл у "Сочи" (4:0).

"Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками и упустил возможность обойти московский ЦСКА (21), имеющий игру в запасе. Также петербуржцев могут обойти столичный "Локомотив" и "Краснодар", которые проведут свои матчи позднее. "Акрон" занимает 13-е место с 7 очками. В следующем туре "Зенит" сыграет в гостях против "Сочи" 19 октября. "Акрон" днем позднее проведет выездную игру с "Пари Нижний Новгород".