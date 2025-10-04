Мамиашвили: антидопинговая политика ФСБР ужесточила ответственность регионов

Глава Федерации спортивной борьбы России отметил, что за несоответствие введена ответственность вплоть до запрета на проведение в регионе соревнований под эгидой ФСБР

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Региональные федерации спортивной борьбы могут лишиться права проведения соревнований под эгидой Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) за несоответствие антидопинговой политики организации. Об этом ТАСС заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Исполком ФСБР принял решение ужесточить внутреннюю антидопинговую политику организации.

"В рамках борьбы с допингом мы, по нашему мнению, приняли беспрецедентные меры - утвердили антидопинговую политику ФСБР. Этот документ установил ряд критериев, которым должны соответствовать наши региональные отделения, - отметил Мамиашвили. За несоответствие им введена дополнительная ответственность - вплоть до запрета на проведение в регионе соревнований под эгидой ФСБР. Такой подход должен помочь укрепить антидопинговую дисциплину не только в региональных федерациях, сборных регионов, но и впоследствии в спортивных сборных командах России".