НХЛ поздравила болельщиков со Всемирным днем улыбки, опубликовав фото Овечкина

В прошлом сезоне нападающий "Вашингтон" установил рекорд регулярных чемпионатов лиги по голам

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) поздравила болельщиков со Всемирным днем улыбки, опубликовав фотографию российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. Соответствующий материал опубликован на сайте организации в X.

В прошлом сезоне Овечкин установил рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (895). Сейчас на счету россиянина 897 голов.

Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 8 октября.