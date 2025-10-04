НХЛ поздравила болельщиков со Всемирным днем улыбки, опубликовав фото Овечкина
Редакция сайта ТАСС
12:19
ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) поздравила болельщиков со Всемирным днем улыбки, опубликовав фотографию российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. Соответствующий материал опубликован на сайте организации в X.
В прошлом сезоне Овечкин установил рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (895). Сейчас на счету россиянина 897 голов.
Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 8 октября.