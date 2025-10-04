Сборная России по футболу стала победителем Игр стран СНГ

В финале россияне обыграли команду Азербайджана

© Kenneth Richmond/ Getty Images

ГЯНДЖА /Азербайджан/, 4 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 15 лет, со счетом 3:2 обыграла в финале команду Азербайджана и стала победителем Игр стран СНГ.

Забитыми мячами в составе российской команды отметились Клим Денисов (74-я минута), Иван Кузьмин (75) и Ратмир Лукьянов (76).

В итоговый состав сборной России среди игроков до 15 лет вошли 22 футболиста, большинство из них представляют московский "Локомотив" - 4. Старшим тренером команды является Валентин Гавва.

III Игры стран СНГ проходят в Азербайджане с 26 сентября по 8 октября.