Борис Игнатьев: Дзюба быстро забудет момент с пенальти в матче с "Зенитом"

Встреча между "Акроном" и "Зенитом" завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба устоявшийся опытный футболист, незабитый пенальти в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" не скажется на нем психологически. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

В субботу "Акрон" дома сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1. В конце матча Дзюба не реализовал пенальти.

"Зенит" играл медленно, после гола еще сбавил скорости, "Акрон" должен был забирать три очка, но Дзюба не реализовал пенальти, - сказал Игнатьев. - Тут можно рассматривать в комплексе, усталость и эмоции. Конечно, большое психологическое напряжение - один из факторов, который не дал Дзюбе реализовать пенальти. Дзюба - устоявшийся футболист, завтра обо все забудем, будет делать все то, что ему положено. Такие моменты на футболистов с таким опытом действуют сиюминутно, сходил в душ в раздевалке, сразу забыл".