Лидер Первой лиги костромской "Спартак" продлил серию без поражений до 12 игр

Костромчане на выезде сыграли вничью с "Уфой"

УФА, 4 октября. /ТАСС/. Костромской "Спартак" со счетом 0:0 сыграл вничью в матче 13-го тура Лиги Пари (Первой лиги) с "Уфой". Встреча прошла в Уфе.

"Спартак" из Костромы продлил серию без поражений в Первой лиге до 12 матчей (8 побед, 4 ничьи). Единственное поражение в чемпионате команда потерпела в первом туре - от воронежского "Факела" (0:1). В прошлом сезоне "Спартак" выступал в Леон - Второй лиге.

Костромской "Спартак" лидирует в турнирной таблице Первой лиги, на счету команды 28 очков. "Уфа" с 12 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре "Спартак" 11 октября примет "Камаз" из Набережных Челнов. "Уфа" в тот же день на выезде сыграет с саратовским "Соколом".