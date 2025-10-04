Тренер "Акрона" Тедеев поддержал не реализовавшего пенальти Дзюбу

Тольяттинская команда в субботу сыграла вничью с петербургским "Зенитом"

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев © Софья Сандурская/ ТАСС

САМАРА, 4 октября. /ТАСС/. Эмоции помешали нападающему тольяттинского "Акрона" Артему Дзюбе реализовать пенальти в концовке матча с петербургским "Зенитом", но подобное может случиться с любым футболистом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Акрона" Заур Тедеев.

В субботу "Акрон" дома сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

"Он выхолощен был к концу матча, поэтому так сложилось с точки зрения этого 11-метрового удара, - сказал Тедеев. - Это определенный образ эмоций, которые в определенный момент так могут повлиять даже на самого выдающегося футболиста, который есть сегодня в российской реальности. Это футбол, всем футболистам безумно благодарен, они играли хорошо, создавали достаточное количество моментов и эпизодов, особенно в первом тайме, из которых могли выжать максимум".

"Во втором тайме в силу обстоятельств - некоторые футболисты только пришли, некоторые только вышли из лазарета - очень сложно по ходу игры вносить корректировки. Но сегодня нужно отметить, что все вышедшие на замену внесли вклад, связанный с игрой. Всем спасибо, что они бились за болельщиков, за "Акрон", горд за них", - добавил тренер.