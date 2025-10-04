Российские паралимпийцы заняли весь пьедестал на ЧМ в беге на 100 м

Победителем стал Артем Калашян, Второе место занял Давид Джатиев, третье - Дмитрий Сафронов

Артем Калашян © Artem Kalashian/ Getty Images

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены заняли весь пьедестал почета в беге на 100 метров на чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике. Турнир проходит в Нью-Дели.

Победителем соревнований стал Артем Калашян, преодолевший дистанцию за 11,55 секунды и установивший рекорд Европы. Второе место с личным рекордом занял Давид Джатиев (11,61). Тройку лучших замкнул двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Сафронов (11,70).

Спортсмены выступали в категории T35, в которой участвуют атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Чемпионат мира по паралимпийской легкой атлетике завершится 5 октября. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.