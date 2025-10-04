В "Акроне" считают, что команда заслуживала победы над "Зенитом" в матче РПЛ

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 4 октября. Футболисты тольяттинского "Акрона" заслуживали одержать победу в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев.

В субботу "Акрон" на своем поле сыграл вничью с "Зенитом" (1:1). На пятой компенсированной ко второму тайму минуте нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба не реализовал пенальти.

"Должны были забирать три очка, - сказал Клюшев. - Ребята бились, именно как команда, мы были гораздо сильнее, чем "Зенит". Мы продолжаем придерживаться нашего последовательного курса. Ничего не меняется".

"Акрон" не может победить в РПЛ на протяжении 9 матчей. В турнирной таблице команда занимает 13-е место с 8 очками.