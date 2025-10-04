В "Акроне" не планируют увольнять Тедеева на фоне серии без побед в РПЛ

Команда не побеждает в чемпионате России по футболу на протяжении девяти матчей

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ТАСС, 4 октября. Руководство тольяттинского "Акрона" не планирует увольнять Заура Тедеева с поста главного тренера команды на фоне серии без побед в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил генеральный директор клуба Константин Клюшев.

В субботу "Акрон" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" (1:1) и продлил серию без побед в РПЛ до 9 матчей.

"Неоднократно давал поддержку тренерскому штабу не только через СМИ, но и лично, - сказал Клюшев. - У нас состоялось несколько диалогов с тренерским штабом, мы работаем как команда и все плывем в одной лодке. Мы достаточно последовательны в принимаемых решениях".

"Акрон" продлил серию без побед в чемпионате и кубке страны до 10 матчей, за этот период команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Последняя победа была одержана клубом 12 августа в домашнем матче Фонбет - Кубка России над московским ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти). В РПЛ "Акрон" не побеждает на протяжении 9 матчей - с 26 июля, когда в гостях выиграл у "Сочи" (4:0).

Тедееву 44 года, он возглавляет "Акрон" с декабря 2023 года. Под его руководством команда впервые вышла в высший дивизион чемпионата России. По ходу карьеры тренер работал во владикавказской "Алании", "Ростове" и клубе "Атырау" из Казахстана.

В нынешнем сезоне РПЛ "Акрон" занимает 13-е место в турнирной таблице с 8 очками. В следующем туре команда сыграет в гостях против "Пари Нижний Новгород". Встреча запланирована на 18 октября.