Паралимпиец Яремчук выиграл ЧМ по легкой атлетике в беге на 1 500 метров

Спортсмен является победителем Паралимпийских игр в Токио и Париже в этой дисциплине

Александр Яремчук © Ezra Shaw/ Getty Images

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. Россиянин Александр Яремчук завоевал золотую медаль чемпионата мира по паралимпийской легкой атлетике в беге на 1 500 метров. Турнир проходит в Нью-Дели.

Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 53,26 секунды. Спортсмен выступает в категории T46 - для атлетов с низким ростом, протезом верхней или нижней конечности.

Яремчуку 30 лет. Он является победителем Паралимпийских игр в Токио и Париже в беге на 1 500 метров. Также в этой дисциплине спортсмен выигрывал золото чемпионатов мира (2024) и Европы (2016, 2021).

Чемпионат мира по паралимпийской легкой атлетике завершится 5 октября. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.