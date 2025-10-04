Овечкин вошел в заявку на последний предсезонный матч "Вашингтона"

Ранее Овечкин провел один из пяти предсезонных матчей

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Овечкин вошел в заявку клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" на заключительный предсезонный матч с "Коламбусом". Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона.

Встреча начнется 5 октября в 02:00 мск.

Ранее Овечкин провел один из пяти предсезонных матчей. Он принял участие в игре с "Бостоном" (1:3), не отметившись результативным действием и совершив один бросок. 18 сентября Овечкин досрочно покинул тренировку "Вашингтона" из-за травмы.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (895), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" в ночь на 9 октября по московскому времени сыграет с "Бостоном".