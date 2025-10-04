СМИ: Юрий Семин может возглавить белорусский "МЛ-Витебск"

78-летний тренер приедет на переговоры с руководством лидера чемпионата Белоруссии после выходных

ТАСС, 4 октября. Российский специалист Юрий Семин может стать новым главным тренером белорусского футбольного клуба "МЛ-Витебск". Об этом сообщает портал Football.by.

По информации издания, 78-летний тренер приедет на переговоры с руководством лидера чемпионата Белоруссии после выходных. "МЛ-Витебск" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 24 играх, но потерпел четыре поражения подряд в чемпионате.

Последним местом работы Семина был "Ростов", который он покинул в 2021 году. Также он возглавлял московские "Локомотив" и "Динамо", сборную России, киевское "Динамо", азербайджанскую "Габалу", "Мордовию" и махачкалинский "Анжи".

Под руководством Семина "Локомотив" три раза стал чемпионом России и шесть раз побеждал в кубке страны. Киевское "Динамо" при российском специалисте выиграло чемпионат Украины в сезоне-2008/09.