Гимнастка Мельникова выиграла четыре золотые медали на чемпионате России

Олимпийская чемпионка одержала победу в личном многоборье, командных соревнованиях, вольных упражнениях и упражнениях на брусьях

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © Егор Алеев/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова завоевала четыре золотые медали на чемпионате России. Соревнования проходили в Сириусе.

Мельникова одержала победу в личном многоборье, командных соревнованиях, вольных упражнениях и упражнениях на брусьях. В упражнениях на бревне и опорном прыжке первое место заняла Анна Калмыкова.

Читайте также

Гимнастка Мельникова выиграла личное многоборье на чемпионате России

У мужчин в личном многоборье, вольных упражнениях и на брусьях победу одержал Даниел Маринов. В опорном прыжке первое место занял Мухаммаджон Якубов, в упражнениях на перекладине победил Александр Карцев, на кольцах - Илья Заика. В упражнениях на коне победу одержал Владислав Полящов.

Мельниковой 25 лет. На Олимпиаде в Токио она выиграла золотую медаль в командном первенстве, бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. На счету спортсменки также серебряная награда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в команде. В сентябре 2025 года на турнире в Париже гимнастка победила в упражнениях на бревне, стала второй в вольных упражнениях и заняла пятое место в опорном прыжке.