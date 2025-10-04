"Ахмат" потерпел первое поражение в РПЛ под руководством Черчесова

Беспроигрышная серия грозненского клуба при специалисте составила 7 матчей

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов © Григорий Дукор/ ТАСС

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" потерпел первое поражение в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

В матче 11-го тура "Ахмат" со счетом 0:2 на выезде уступил "Краснодару".

Черчесов возглавил "Ахмат" после третьего тура. На тот момент команда не набрала ни одного очка. В последующих семи матчах грозненцы одержали четыре победы при трех ничьих. "Ахмат" располагается на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Черчесову 62 года, его последним местом работы до "Ахмата" была сборная Казахстана, которую он покинул в 2025 году. Ранее он был главным тренером венгерского "Ференцвароша", с которым дважды выиграл чемпионат и один раз - кубок страны. Вместе с "Легией" он стал чемпионом Польши и обладателем кубка страны. С 2016 по 2021 год Черчесов работал главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Также Черчесов работал в московском "Динамо", пермском "Амкаре", "Жемчужине" из Сочи, московском "Спартаке", австрийских "Ваккер-Тироле" и "Куфштайне". С 2011 по 2013 год Черчесов возглавлял "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"). Лучшим результатом команды в чемпионате России под его руководством стало восьмое место в сезоне-2012/13.